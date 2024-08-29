Холодную воду отключат на три дня в Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска

Отключение холодной воды в Иркутске с 29 по 31 августа 2024 коснется части Октябрьского и Куйбышевского районов. Причиной стали ремонтные работы. Питьевую воду привезут в больницы и другие учреждения здравоохранения, к социальным объектам. Об этом рассказали в администрации города.
Воды временно не будет в зданиях, расположенных вдоль Ангары между плотиной ГЭС и Академическим мостом.
— Также отключение запланировано в границах улиц Седова, Подгорная, Советская (до пересечения с Красноярской), от Красноярской вверх по левому берегу реки Ушаковки до Урожайной. Кроме того, в списке — улица Дорожная, посёлок Дзержинск, район аэропорта, микрорайон Солнечный, а еще застройка вдоль Байкальского тракта в Иркутском районе — посёлки Молодёжный, Светлый, Новая Разводная, ГринЛэнд, Горизонт, Аура, ЖК Morgan six, — рассказали в пресс-службе администрации.
За эти три дня специалисты заменят часть оборудования на насосных станциях, обновят арматуру в системе водоснабжения и пожарные гидранты на распределительных сетях. Помимо этого, почистят канализационные трубы. Все это необходимо для того, чтобы зимой снизить риски перебоев и отключений водоснабжения.
Именно по этим причинам и пройдет отключение холодной воды в Иркутске с 29 по 31 августа 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье появится более пяти тысяч рабочих мест.