Холодную воду отключат на три дня в Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска

— Также отключение запланировано в границах улиц Седова, Подгорная, Советская (до пересечения с Красноярской), от Красноярской вверх по левому берегу реки Ушаковки до Урожайной. Кроме того, в списке — улица Дорожная, посёлок Дзержинск, район аэропорта, микрорайон Солнечный, а еще застройка вдоль Байкальского тракта в Иркутском районе — посёлки Молодёжный, Светлый, Новая Разводная, ГринЛэнд, Горизонт, Аура, ЖК Morgan six, — рассказали в пресс-службе администрации.