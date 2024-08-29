Доходному дому Куликовых 1914 года постройки в Хамовниках вернут исторический облик

«Для удобства жителей работы ведутся поэтапно. На первом этапе капитального ремонта расчистили фасадные плоскости от накопившихся загрязнений, затем привели в порядок штукатурный слой и кирпичную кладку. Места намокания обработали высокоэффективным антисептиком. Следующий этап включал в себя работы по обновлению архитектурных элементов. Специалисты кропотливо восстанавливали рустованные поверхности, замковые камни и ниши эркеров. На завершающем этапе на подготовленную фасадную поверхность нанесли свежее окрасочное покрытие. После окончания основных работ специалисты отремонтировали откосы, заменили отливы и навесили новые водосточные трубы. В подъезде установили новую входную дверь. Остались финальные штрихи, такие как ремонт оконных откосов и оштукатуривание цоколя. Внутри дома продолжаются работы по восстановлению подвального помещения и замене магистралей водоотведения», — пояснили в пресс-службе.