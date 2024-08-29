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Крымский мост утром в четверг: актуальная информация

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. На Крымскому мосту в четверг утром перед досмотровыми пунктами нет очередей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 06:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

Часом раньше со стороны Тамани ожидали 190 транспортных средств, со стороны Керчи — 60.

Движение транспорта по мосту было перекрыто на час — с 3.45 до 4.45. Это делается из соображений безопасности в случае угроз ударов со стороны ВСУ.

Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.