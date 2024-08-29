Жителей Башкирии предупредили об опасности встретить медведей

«В лесах нацпарка косолапые чувствуют себя хозяевами и ведут себя так же. Не стоит искушать судьбу и самостоятельно, а тем более в одиночку, отправляться к ним в гости. Вдали от туристических маршрутов собирать травы, ягоды, грибы или просто прогуливаться особенно опасно», — предупреждают специалисты.