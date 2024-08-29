Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии предупредили об опасности встретить медведей

В нацпарке «Башкирия» предупредили об опасности встретить медведей.

Источник: Башинформ

«В лесах нацпарка косолапые чувствуют себя хозяевами и ведут себя так же. Не стоит искушать судьбу и самостоятельно, а тем более в одиночку, отправляться к ним в гости. Вдали от туристических маршрутов собирать травы, ягоды, грибы или просто прогуливаться особенно опасно», — предупреждают специалисты.

Сотрудники обратились к туристам с просьбой во время посещения особо охраняемых природных территорий строго придерживаться экотроп, отправляться в дальнее путешествие в сопровождении гидов, которые знают, где проходят заповедные границы и где растет овёс.