На левобережье Красноярска начала досрочно возвращаться горячая вода

На левобережье Красноярска началась досрочная подача горячей воды. Как сообщили в СГК, водоснабжение полностью восстановилось в домах на проспекте Мира, а также на улицах 9 Января, Ады Лебедевой, Белинского, Дубенского, Дубровинского, Каратанова, Карла Маркса, Качинской, Конституции СССР, Ленина, Марковского, Парижской Коммуны, Соревнования, Сурикова и Урицкого.