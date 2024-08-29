Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На левобережье Красноярска начала досрочно возвращаться горячая вода

Полное завершение работ на ТЭЦ-2 запланировано на 31 августа.

Источник: Reuters

На левобережье Красноярска началась досрочная подача горячей воды. Как сообщили в СГК, водоснабжение полностью восстановилось в домах на проспекте Мира, а также на улицах 9 Января, Ады Лебедевой, Белинского, Дубенского, Дубровинского, Каратанова, Карла Маркса, Качинской, Конституции СССР, Ленина, Марковского, Парижской Коммуны, Соревнования, Сурикова и Урицкого.

Напомним, гидравлические испытания на ТЭЦ-2 — последние в этом сезоне, а под отключение горядчей воды попали жители большей части Свердловского, Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов. Завершение работ запланировано на 31 августа.

ЖКХ