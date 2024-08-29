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На пьяного мотоциклиста без прав составили 10 протоколов в Иркутском районе

47-летний местный житель вез пассажира с нарушением правил.
Источник: Комсомольская правда

В селе Хомутово от госавтоинспекторов пытался скрыться мотоциклист. 47-летний мужчина ехал по дороге без регистрационных номеров, а также перевозил пассажира, нарушая правила. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

К тому же выяснилось, что у водителя нет прав, за рулем же он находился в состоянии алкогольного опьянения. Допустимая норма была превышена в четыре раза. Нашли его в ходе рейдового мероприятия, которые периодически проводят автоинспекторы в целях профилактики ДТП и для пресечения нарушений ПДД.

— На мужчину составлено 10 административных материалов. Всего в ходе рейда полицейские составили 17 административных материалов, а два транспортных средства поместили на специализированную площадку, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Патрулировать улицы областного центра и прилегающих районов будут до окончания мотосезона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семь жителей Братска ушли добровольцами на СВО.