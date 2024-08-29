На пьяного мотоциклиста без прав составили 10 протоколов в Иркутском районе

К тому же выяснилось, что у водителя нет прав, за рулем же он находился в состоянии алкогольного опьянения. Допустимая норма была превышена в четыре раза. Нашли его в ходе рейдового мероприятия, которые периодически проводят автоинспекторы в целях профилактики ДТП и для пресечения нарушений ПДД.