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Букет на 1 сентября: насколько в Крыму выросли цены на цветы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Накануне 1 сентября в Крыму выросли цены на цветы, подорожание фиксируют от 26%. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала флорист Анна Дзюба.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в СМИ говорят о повышении стоимости цветов на 20%, однако на самом деле эта сумма больше, уверена эксперт. На это повлияло несколько факторов.

«Первое — это закупочный материал. Недавно была введена пошлина на ввозимые товары плюс 20%. Та же эустома или лизиантус закупается в недружественных странах, в той же Голландии, и эта рассада везется в Крым», — пояснила специалист.

Однако, по словам Дзюбы, цены выросли и на местные цветы. На это в том числе повлияло поднятие коммунальных услуг. Чтобы вырастить цветок, нужно намного больше воды, отметила флорист.

«Третий фактор — природные условия. Лето было очень засушливое. И когда я обращаюсь к фермерам за цветами, они отвечают: “Извините, все сгорело”», — отмечает флорист.

По словам эксперта, раньше в цветочном магазине можно было купить три цветка на 500 рублей.

«Сейчас на 500 рублей мы не сможем взять три веточки. Например, хризантемы — стандартный цветок, мы можем взять на 750−800 рублей три ветки».

уточнила Анна Дзюба

Обозначить общий процент повышения цен невозможно, отмечает флорист. По ее словам, удорожание начинается минимум от 26%, в зависимости от вида и сорта цветка.

«Сейчас хотят сделать регламентацию, чтобы в цветочных магазинах сделать конкретные четкие цены на определенные букеты. Я думаю, что на данный момент реализовать это в Крыму невозможно, потому что каждый цветочный магазин зависит от закупочных цен», — отметила эксперт.

В преддверии 1 сентября флорист рассказала, какие цветы лучше всего подарить учителю.

«Принято дарить подсолнухи — они в какой-то степени символизируют День знаний, а также георгины, хризантемы и эустомы», — поделилась специалист.

Также, по словам эксперта, сейчас актуальна акция «Жизнь вместо цветов», которую проводит благотворительный фонд для онкобольных в Крыму.

«По всем школам проводится такая акция, и те деньги, которые родители готовы были потратить на букет для учителя — часть отправляется в фонд от класса, а другая часть от этих средств уходит на большой красивый букет учителю», — пояснила эксперт.