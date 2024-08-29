Омский аэропорт планирует приобрести новую уборочную машину

Омский аэропорт объявил о поиске поставщика для новой вакуумной подметально-уборочной машины, предназначенной для уборки уличной территории. Уборочная машина должна выполнять несколько функций: всасывать противообледенительную жидкость, качественно убирать взлетно-посадочные полосы, перрон и рулежные дорожки, а также увлажнять поверхность в летнее время и очищать территорию зимой.
Важно отметить, что машина должна быть способна работать в температурном диапазоне от −40 до +40 градусов и иметь строго желтый цвет.
Начальная цена контракта составляет 28,4 миллиона рублей.