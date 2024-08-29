На время ВЭФ введут множество запретов

С полуночи 2 сентября до утра 6-го закроют акваторию залива Петра Великого для всех судов, кроме служебных и получивших специальное разрешение. Запрет касается бухты Новик на острове Русском, в её северо-западной части — от мыса Доронина до мыса Шигина, а также бухт Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова. Ограничения вводятся в акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 метров к западу и востоку.