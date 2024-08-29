На время ВЭФ введут множество запретов

С 31 августа до 6 сентября в краевом центре ужесточаются меры безопасности и вводится ряд запретов на суше, на воде, в воздухе и даже в приморской тайге. Правда, большинство из них не коснётся простых людей.
Руки от штурвала!
С полуночи 2 сентября до утра 6-го закроют акваторию залива Петра Великого для всех судов, кроме служебных и получивших специальное разрешение. Запрет касается бухты Новик на острове Русском, в её северо-западной части — от мыса Доронина до мыса Шигина, а также бухт Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова. Ограничения вводятся в акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 метров к западу и востоку.
В этих районах запрещаются стоянка и передвижение всех судов — маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров.
«Исключение составят суда, привлечённые к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальные спасательные суда и суда для оказания экстренной медицинской помощи — по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами», — уточнили в департаменте по координации правоохранительной деятельности правительства Приморья.
С полуночи 3 сентября до нуля часов 6 сентября вводится временный режим ограничения использования воздушного пространства вокруг Владивостока в радиусе 250 километров. Запрет касается всех видов авиации, кроме военной и гражданских воздушных судов, работающих с аэропортом Кневичи. Запретят полёты на частных легкомоторных самолётах и вертолётах.
Нельзя будет поднимать в воздух дроны и квадрокоптеры.
«Традиционно исключение составят суда, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, иные воздушные средства, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО России. Все регулярные рейсы тоже будут выполняться по расписанию», — подчеркнули в департаменте.
Тишина на суше!
В этот же период — с 1 по 6 сентября — устанавливается запрет на перевалку опасных грузов в порту Владивостока.
С 7 часов утра 31 августа до полуночи 6 сентября во Владивостоке запрещено проведение дорожных, взрывоопасных и земляных работ на трассах проезда участников форума, за исключением работ по устранению аварий на коммуникациях.
На трассах, по которым проедут кортежи участников форума, запретили передвижение большегрузного транспорта массой более 5 тонн.
С 7 часов утра 1 сентября по 6 сентября включительно закроют въезд на территорию острова Русского тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств и машин, осуществляющих перевозки опасных грузов, не имеющих специальных пропусков. Будет запрещена и парковка транспорта на трассах проезда на острове Русском. Исключение сделают для транспорта, имеющего специальные пропуска на организованных парковочных местах.
Кампус ДВФУ и окрестности закроют для граждан с 7 часов утра 1 сентября по 6 сентября.
На период проведения ВЭФ-2024 на юге Приморья запрещено проведение всех видов охоты, за исключением мероприятий для регулирования численности охотничьих ресурсов. Запрет вводится на территории Артёмовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского, Хасанского округов с 1 по 6 сентября.
Дата начала охоты на водоплавающую дичь на большей части Приморского края — 1 сентября. Но в перечисленных муниципалитетах стрелять из ружей будет нельзя.
А что на Русском?
В дни форума жизнь острова продолжится в обычном режиме. Ограничения коснутся только территории кампуса ДВФУ — попасть туда можно будет только по специальным пропускам и аккредитационным документам ВЭФ — и Университетского проспекта — здесь все дни будет работать запрет на остановку и стоянку любых транспортных средств. На время проезда кортежей гостей форума, которых обеспечивают государственной охраной, движение по Университетском проспекту будут перекрывать.