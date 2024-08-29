Археологи обнаружили в Красноярске оборонительные сооружения XVIII века

Речь, судя по очень короткой записи (подробности появятся позже), идет об оборонительном рве и стене, которые окружали город в XVIII веке. Сотрудники СФУ опубликовали несколько фотоснимков с места находки и анонсировали завтрашнюю поездку за видеоматериалами.