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Археологи обнаружили в Красноярске оборонительные сооружения XVIII века

Участники археологических раскопок нашли в столице Красноярского края оборонительный ров, окружавший острог несколько веков назад.

Источник: Российская газета

О найденных исследователями старины исторических заграждениях сообщила 29 августа пресс-служба Сибирского федерального университета в Telegram-канале вуза.

Речь, судя по очень короткой записи (подробности появятся позже), идет об оборонительном рве и стене, которые окружали город в XVIII веке. Сотрудники СФУ опубликовали несколько фотоснимков с места находки и анонсировали завтрашнюю поездку за видеоматериалами.

Чуть больше месяца назад появилась информация о ценных артефактах, раскопанных учеными буквально в центре краевой столицы — на улице Карла Маркса они наткнулись предположительно на границу старинного некрополя. Здесь нашли, в частности, кости ребенка, подростка и взрослого.

В 2023 году орудия труда древнего человека и кости животных были обнаружены на стройплощадке поликлиники на правобережье Красноярск. А осенью 2022-го исследователи зафиксировали на местном кладбище артефакты предыдущей эры: оружие, керамические изделия, ювелирные нашивки.

Ранее в Красноярске откапывали базар времен царской России, отыскивали могилу высокопоставленного чиновника позапрошлого века, находили стоянки древних людей и другие ценные для археологов свидетельства.

археология