Археологи обнаружили в Красноярске оборонительные сооружения XVIII века

О найденных исследователями старины исторических заграждениях сообщила 29 августа пресс-служба Сибирского федерального университета в Telegram-канале вуза.
Речь, судя по очень короткой записи (подробности появятся позже), идет об оборонительном рве и стене, которые окружали город в XVIII веке. Сотрудники СФУ опубликовали несколько фотоснимков с места находки и анонсировали завтрашнюю поездку за видеоматериалами.
Чуть больше месяца назад появилась информация о ценных артефактах, раскопанных учеными буквально в центре краевой столицы — на улице Карла Маркса они наткнулись предположительно на границу старинного некрополя. Здесь нашли, в частности, кости ребенка, подростка и взрослого.
В 2023 году орудия труда древнего человека и кости животных были обнаружены на стройплощадке поликлиники на правобережье Красноярск. А осенью 2022-го исследователи зафиксировали на местном кладбище артефакты предыдущей эры: оружие, керамические изделия, ювелирные нашивки.
Ранее в Красноярске откапывали базар времен царской России, отыскивали могилу высокопоставленного чиновника позапрошлого века, находили стоянки древних людей и другие ценные для археологов свидетельства.