Тревел-блогер обругала Иркутск и ещё два российских города

Из плюсов она отметила близость Иркутска к Байкалу. Также блогеру не понравились Тюмень «потому что там совершенно нечего делать», и Чита, где путешественница «впервые столкнулась с таким количеством неадекватных и агрессивных людей, которые не умеют водить».Жители трёх городов творчество Валерии Лысенко не оценили — в комментариях под видео с её оценками спорят, пишут «тебя у нас никто и не ждёт» и даже обвиняют в работе на госдеп США.