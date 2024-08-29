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Тревел-блогер обругала Иркутск и ещё два российских города

В комментариях с блогером не согласны.

Источник: Кадр из трансляции

Автор youtube-канала «Лера в вечном путешествии» Валерия Лысенко выпустила видео о трёх городах России, куда она ни за что не вернётся. В антитоп попал, в том числе, Иркутск.

«Это город с самыми худшими дорогами в России. И так же по области. Как говорят местные, асфальт меняют каждый год, и он тает вместе со снегом», — такие впечатления остались у Валерии от столицы Приангарья.

Из плюсов она отметила близость Иркутска к Байкалу. Также блогеру не понравились Тюмень «потому что там совершенно нечего делать», и Чита, где путешественница «впервые столкнулась с таким количеством неадекватных и агрессивных людей, которые не умеют водить».Жители трёх городов творчество Валерии Лысенко не оценили — в комментариях под видео с её оценками спорят, пишут «тебя у нас никто и не ждёт» и даже обвиняют в работе на госдеп США.

Ранее блогер-путешественник Влад Повеликин обошёл пешком вокруг Байкала, а другой известный деятель Ютьюба Саша Сулим снимала видео об иркутских серийных убийцах- «молоточниках».

Интернет