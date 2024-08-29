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В Кормиловском районе продают базу отдыха «Подсолнухи»

Объект выставлен за 45 миллионов рублей и располагается всего в 40 км от Омска.

Источник: Комсомольская правда

Объявление о продаже базы отдыха в Кормиловском районе выставили на «Авито». Ее стоимость составляет 45 миллионов рублей. База находится на берегу Оми и занимает площадь в 15 гектаров. На территории располагаются спальный корпус, гостевой дом и несколько деревянных домиков, а также водоем. База регулярно принимает проведение масштабных мероприятий, включая финал конкурса рок-музыки «Наш Фестиваль», который собирает сотни поклонников рок-музыки.