В Кормиловском районе продают базу отдыха «Подсолнухи»

Объявление о продаже базы отдыха в Кормиловском районе выставили на «Авито». Ее стоимость составляет 45 миллионов рублей. База находится на берегу Оми и занимает площадь в 15 гектаров. На территории располагаются спальный корпус, гостевой дом и несколько деревянных домиков, а также водоем. База регулярно принимает проведение масштабных мероприятий, включая финал конкурса рок-музыки «Наш Фестиваль», который собирает сотни поклонников рок-музыки.