На Кубани 29 августа ожидается кратковременный дождь с грозой

В отдельных районах Краснодарского края прогнозируется сильный дождь. Ветер восточной четверти 4−9 м/с с порывами до 12−14 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15−18 м/с.
Воздух днем прогреется до +29… +34 градусов.
В горах ожидается +18… +23, на Черноморском побережье +27… +32 градуса.
Ранее мы сообщали, что синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в последние дни лета. По словам синоптика, в Краснодарском крае с 28 августа по 1 сентября температура будет выше нормы на 5−8 градусов. Ее диапазон максимальных значений составит 33−36 градусов.