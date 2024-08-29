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На Кубани 29 августа ожидается кратковременный дождь с грозой

На Кубани 29 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Сейчас в Олбани: +18° 4 м/с 64% 758 мм рт. ст. +16°

В отдельных районах Краснодарского края прогнозируется сильный дождь. Ветер восточной четверти 4−9 м/с с порывами до 12−14 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15−18 м/с.

Воздух днем прогреется до +29… +34 градусов.

В горах ожидается +18… +23, на Черноморском побережье +27… +32 градуса.

Ранее мы сообщали, что синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в последние дни лета. По словам синоптика, в Краснодарском крае с 28 августа по 1 сентября температура будет выше нормы на 5−8 градусов. Ее диапазон максимальных значений составит 33−36 градусов.