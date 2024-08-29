На Кубани 29 августа ожидается кратковременный дождь с грозой

Ранее мы сообщали, что синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в последние дни лета. По словам синоптика, в Краснодарском крае с 28 августа по 1 сентября температура будет выше нормы на 5−8 градусов. Ее диапазон максимальных значений составит 33−36 градусов.