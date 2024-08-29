Продажу алкоголя ограничат в «псевдобарах» Иркутской области с 1 сентября

В Иркутской области с 1 сентября вступит в силу новый закон, принятый по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Решили ограничить продажу алкоголя в заведениях, которые находятся во дворах многоквартирных домов или на прилегающих к ним территориям. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве области.
Запрет коснется «псевдобаров», в которых есть зал для посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров. Таким образом, хотят сократить количество подобных заведений.
— Закон разработали из-за жалоб жителей и глав муниципального образования. Алкоголь продавали круглосуточно. Из-за этого нарушался общественный порядок, люди много раз обращались в полицию. Под запрет в регионе попало 620 «псевдобаров», — рассказали в пресс-службе правительства.
Также осенью 2024 года хотят рассмотреть законопроект, который установит в заведениях общественного питания определенные ограничения. Там алкоголь смогут продавать лишь в определенное время.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на пьяного мотоциклиста из Хомутово составили 10 административных протоколов.