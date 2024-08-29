Продажу алкоголя ограничат в «псевдобарах» Иркутской области с 1 сентября

В Иркутской области с 1 сентября вступит в силу новый закон, принятый по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Решили ограничить продажу алкоголя в заведениях, которые находятся во дворах многоквартирных домов или на прилегающих к ним территориям. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве области.