В Новосибирске синоптики уточнили прогноз погоды на 1 и 2 сентября

Синоптики озвучили прогноз погоды для Новосибирска в преддверии Дня знаний. Ожидается, что 1 сентября будет прохладным, но не пасмурным. В этом году линейки пройдут не 1 сентября, а 2, в понедельник, из-за выходного дня.
По данным сервиса world-weather, утро 1 сентября начнется с температуры около +7°C, однако днем и вечером температура поднимется до +14°C. Ночью на 2 сентября ожидается похолодание до +9°C, а утром температура опустится до +6°C. Школьникам рекомендуется взять с собой ветровки, так как возможен небольшой дождь. В течение дня воздух прогреется до +12°C.
Согласно прогнозу Ru-meteo, в воскресенье температура достигнет +17°C, а в понедельник — +15°C. Ожидается облачная погода, но без осадков.
По данным «Яндекс. Погода», утро 1 сентября будет пасмурным с температурой до +15°C, а 2 сентября дожди не предсказываются, максимум составит также +15°C.
Таким образом, новосибирцы могут готовиться к прохладной, но относительно комфортной погоде в начале сентября.
Ранее мы писали, что популярные погодные сервисы представили уточненный прогноз на сентябрь 2024 года.