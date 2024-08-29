В Новосибирске синоптики уточнили прогноз погоды на 1 и 2 сентября

По данным сервиса world-weather, утро 1 сентября начнется с температуры около +7°C, однако днем и вечером температура поднимется до +14°C. Ночью на 2 сентября ожидается похолодание до +9°C, а утром температура опустится до +6°C. Школьникам рекомендуется взять с собой ветровки, так как возможен небольшой дождь. В течение дня воздух прогреется до +12°C.