Новый учебный год: что ждет школьников Башкирии

За пять лет в Башкортостане ввели 44 школы более чем на 22 тысячи мест. С учётом совмещённых объектов введено 65 детских садов на 9173 места. В этом году сдадут ещё три школы — это образовательный центр «Йондоз» в Уфе, школа на 1225 мест в селе Иглино Иглинского района и средняя школа № 5 на 500 мест в Туймазах. При этом в рамках концессионных соглашений в республике строится семь больших школ.