Новый учебный год: что ждет школьников Башкирии

Уже 2 сентября дети со всей страны пойдут в школу. Поскольку в 2024 году 1 сентября выпадает на выходной день — воскресенье, все торжественные мероприятия по случаю Дня знаний пройдут в понедельник. Отдохнувшие после продолжительных летних каникул школьники приступят к активной учебной деятельности во вторник, 3 сентября.
Подробнее о том, к чему быть готовым учащимся Башкирии и их родителям в новом учебном году, в материале «Башинформа».
Новые предметы
В сентябре в школьном расписании произойдут изменения. Как рассказал на оперативном совещании правительства министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, в новом учебном году в программе появятся два новых предмета: «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)». Похожие предметы в школах есть и сейчас, но учебная программа по ним будет скорректирована.
По его словам, для преподавания этих предметов за лето подготовлены более тысячи учителей труда (технологии) и столько же преподавателей ОБЗР. Для них осенью будут проведены практические учебные трехдневные сборы на базе парка «Патриот».
Контрольных будет меньше
С 1 сентября контрольные работы в школах, кроме всероссийских проверочных работ (ВПР), должны занимать не более 10% учебного времени. Иначе это будет считаться нарушением. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также добавил, что все контрольные работы, которые проводят школы не в рамках ВПР, должны согласовываться с Рособрнадзором.
По данным ведомства, контрольные работы в некоторых школах по учебным предметам занимают от 35 до 40% учебного времени.
Центр подготовки по профилю БПЛА
В 2024 году Башкирия вошла в число пилотных регионов, где будут созданы центры практической подготовки по профилю «Беспилотные авиационные системы». Уже с начала нового учебного года такой центр начнет работу на базе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, а также 20 специализированных классов (кружков) на базе 20 школ.
Всего планируется охватить более 500 учащихся. Кроме того, в рамках проекта будут обучены педагогические работники, разработаны и реализованы образовательные программы, в которые включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем с использованием цифрового образовательного контента.
Обновление школ
За пять лет в Башкортостане ввели 44 школы более чем на 22 тысячи мест. С учётом совмещённых объектов введено 65 детских садов на 9173 места. В этом году сдадут ещё три школы — это образовательный центр «Йондоз» в Уфе, школа на 1225 мест в селе Иглино Иглинского района и средняя школа № 5 на 500 мест в Туймазах. При этом в рамках концессионных соглашений в республике строится семь больших школ.
Благодаря президентской программе за два года в Башкирии капитально отремонтировали 140 зданий школ для 53 тысяч детей. На эти цели из федерального бюджета направили 6,5 млрд рублей, еще чуть больше 1 млрд рублей добавила республика.
В этом году в республике приступили к ремонту 31 школы, из них пять откроют двери уже 1 сентября. Это школа села Усак-Кичу (Бижбулякский район), Башкирская республиканская гимназия-интернат № 3 (Кумертау), Стерлитамакский лицей-интернат № 2, школа села Красная Башкирия (Абзелиловский район) и уфимская школа № 119.
И это далеко не все, еще 25 школ, которые капитально ремонтируют в рамках двухлетнего цикла, будут отремонтированы к следующему учебному году.
Работа в этом направлении будет продолжена. Так, в середине июля Башкирия подала в минпросвещения РФ дополнительную заявку на ремонт школ в 2025, 2026, 2027 годах. Всего в этот период планируется отремонтировать 360 школьных зданий. Кроме того, подготовлена заявка на капитальный ремонт детских садов на 2025−2027 годы.
Бесплатный проезд
С 1 сентября в Башкирии вступает в силу закон о бесплатном проезде для школьников из многодетных семей на городском общественном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах.
Такая мера поддержки распространяется на всех школьников из многодетных семей, критерий нуждаемости отсутствует. Она будет действовать в дни учебы с 1 сентября по 31 мая, исключая выходные, праздники и каникулы — всего 192 дня в году.
Многодетной семьей в Башкирии считается семья, имеющая трех и более детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку или попечительство, статус которой устанавливается бессрочно.
Данной мерой соцподдержки могут пользоваться многодетные семьи до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме.
Запрет смартфонов на уроках
Еще важное новшество — в школах республики с нового учебного года вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон об образовании.
Согласно закону, обучающийся обязан «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев».
Ранее педагоги порой принудительно собирали телефоны учеников на время занятий, что было чревато конфликтами. Теперь же закон дал школам правовые основания для введения ограничений.
Защита прав учителей и наказание за оскорбления
В новом учебном году учителя, наконец, смогут на законодательном уровне защищаться от дерзких нападок учеников и даже наказывать их в случае необходимости. Такой пункт добавили в закон «Об образовании» на федеральном уровне в декабре прошлого года. Позже корректировки в закон о статусе педагога и об образовании были внесены на региональном уровне.
У педагогов на уровне закона появится право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности. До этого такое право было только у учеников.
Теперь, если школьник нарушит или ущемит права учителя (оскорбит, унизит или даже ударит), тот имеет полное право пожаловаться руководству образовательной организации и потребовать дисциплинарного наказания. Если раньше руководитель мог закрыть на жалобу глаза, то теперь он должен рассмотреть ее обязательно.
Забота о педагогах
Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил с 2025 года выделять учителям двухнедельные путевки в санаторно-курортные учреждения республики на условиях софинансирования. Руководитель республики поручил профильным министерствам проработать этот вопрос и в течение месяца представить предложения. Это предложение Радия Хабирова стало одним из самых неожиданных и приятных сюрпризов для участников традиционного республиканского августовского совещания по образованию в Стерлитамаке.
«Это достаточно большая нагрузка на бюджет, поэтому я очень аккуратно сказал. Мы начнем считать деньги, но какой-то вариант, где большая доля софинансирования и со стороны и учителя должна быть. Посмотрим, какое количество по году сможем. Но давайте попробуем, почему нет, в свое время эта практика была. Что-то хорошее для учителей мы должны каждый раз делать», — сказал Радий Хабиров.
Специализированное школьное меню
С 1 сентября в Башкирии будет организовано пять вариантов специализированных базовых меню для школьников. Они включают в себя варианты меню для диабетиков, детей, страдающих различными пищевыми аллергиями, фенилкетонурией, а также специализированное безглютеновое и безмолочное меню.
С сентября внедряют новую линейку продукции в рационы школьников, которые дети очень любят, это картофель по-деревенски, котлеты из говядины «Боярские», голубцы ленивые, котлеты куриные «Наггетсы», котлеты говяжьи «Люля-кебаб», сырники с начинкой «Сюрприз», солянка из сборных овощей, суп с фасолью на овощном бульоне.
В дополнение к основному питанию со 2 сентября обучающимся будут предложены «Экоснеки» — это сублимированные фрукты, изготовленные методом сублимации (или лиофилизации), процесс, который лег в основу нового направления консервирования и уникальной категории пищи формата «здоровое питание».
Всего, по данным регионального минобразования, для организации бесплатного горячего питания льготных категорий обучающихся в 2024 году выделено 3,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 2,2 млрд рублей, из бюджета республики — 1,5 млрд рублей.
Новые автобусы
За последние шесть лет за счет средств республиканского бюджета было приобретено 253 новых школьных автобуса на 714 млн рублей. Еще 447 школьных автобусов были закуплены на средства федерального бюджета на сумму 950 млн рублей.
До конца этого года по распоряжению правительства России в республику поступит еще 50 новых школьных автобусов. Предварительно, поступление автобусов ожидается в третьем квартале текущего года, сообщил на оперативном совещании правительства глава минобразования РБ Ильдар Мавлетбердин.
Министр добавил, что в республике продолжается активное обновление школьного автопарка. Так, в 2024 году за счет бюджета республики министерством приобретены 17 школьных автобусов на сумму 107,4 млн рублей.
Всего, по его словам, с началом нового учебного года подвозом до места учебы и обратно будет охвачены 50 206 обучающихся школ республики с привлечением 1523 школьных автобусов.