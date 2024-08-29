Проректор ПГНИУ по кадрам покинул пост

Игорь Плотников был назначен на должность проректора по кадровой политике и соцвопросам ПГНИУ в феврале 2023 года. Ранее он работал на руководящих должностях в структуре ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а также сотрудничал с научно-проектным институтом обустройства нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ.