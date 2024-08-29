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Проректор ПГНИУ по кадрам покинул пост

Проректор по кадровой политике и социальным вопросам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игорь Плотников покинул должность. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к вузу.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе университета, должность, занимаемая господином Плотниковым, была введена временно, для решения задач оптимизации организационной структуры и штатной численности. «Указанные задачи в целом успешно решены, в связи с этим должность упразднена», — подчеркнули в ПГНИУ.

Игорь Плотников был назначен на должность проректора по кадровой политике и соцвопросам ПГНИУ в феврале 2023 года. Ранее он работал на руководящих должностях в структуре ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а также сотрудничал с научно-проектным институтом обустройства нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ.