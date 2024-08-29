Одно из древнейших поселений Хабаровского края выведут из изоляции

— Оборудованной остановки поездов у нас и не было. Но составы раньше останавливались у нас. Пассажиры просто на землю выходили. А потом правила перевозки ужесточили. И уже примерно лет десять, как пассажирские поезда мимо нас проходят. Кондон оказался в транспортной изоляции. Ведь и автобусного сообщения с селом нет, — объяснил глава администрации села Кондон Григорий Шурыгин. — Сколько мы в разные инстанции обращения писали! Везде был ответ, пока оборудование платформы не предусмотрено. Возможно, в районе 2040 года вопрос решится.