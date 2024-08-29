Одно из древнейших поселений Хабаровского края выведут из изоляции

Рядом с селом Кондон в Солнечном районе Хабаровского края рабочие приступили к оборудованию железнодорожной платформы, где будут останавливаться пассажирские поезда. Это выведет жителей одного из древнейших поселений региона, а археологи доказали, что люди живут тут больше 4,5 тысячелетий, из транспортной изоляции. Как начала решаться главная проблема местных жителей, в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал глава поселковой администрации Григорий Шурыгин.
— Оборудованной остановки поездов у нас и не было. Но составы раньше останавливались у нас. Пассажиры просто на землю выходили. А потом правила перевозки ужесточили. И уже примерно лет десять, как пассажирские поезда мимо нас проходят. Кондон оказался в транспортной изоляции. Ведь и автобусного сообщения с селом нет, — объяснил глава администрации села Кондон Григорий Шурыгин. — Сколько мы в разные инстанции обращения писали! Везде был ответ, пока оборудование платформы не предусмотрено. Возможно, в районе 2040 года вопрос решится.
— Дорогие жители поселков Харпичан и Дуки! Обращаюсь к вам с предложением. В скором времени и у вас тоже появятся новые остановочные пункты, и мы хотели бы, чтобы их названия отражали дух и уникальность наших мест, — призвал Сергей Фомичёв местных жителей. — Приглашаем вас проявить креативность и придумать названия для этих остановок! Ваше мнение важно, и мы уверены, что вместе мы сможем сделать наши новые остановочные пункты не только удобными, но и символичными для каждого из нас.
Как объяснили корреспонденту нашего издания в центре общественных связей ДВЖД, всего на Дальневосточной железной дороге в этом году планируется построить или отремонтировать 24 пассажирские платформы.
Также удалось приблизить давно назревшую реконструкцию вокзала угольной столицы Хабаровского края посёлка Чегдомын. По программе модернизации инфраструктуры железнодорожных вокзалов её должны были начать только в 2029 году. Однако сроки эти решено сдвинуть на четыре года раньше. В 2025 году начнётся подготовка проекта, а работы начнутся сразу после прохождения госэкспертизы.