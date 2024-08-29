Жильцы дома-памятника в Красноярске боятся за жизнь

Жители дома давно бьют тревогу. Пытаясь добиться капитального ремонта, обращались во все инстанции — в Фонд кап­ремонта, Службу по госохране объектов культурного наследия края, к мэру и бывшему губернатору… Но всё тщетно. Более того, им говорят, что никто из подрядчиков не рискует браться за ремонт исторического здания. Со своей бедой жители дома пришли в Народный фронт, специалисты которого выехали вместе с представителями контрольно-надзорных органов на место и обследовали здание.