Жильцы дома-памятника в Красноярске боятся за жизнь

Жители Красноярска просят спасти свой дом от разрушения. Здание построено 70 лет назад и считается архитектурным памятником регионального значения. Год назад в нём уже было обрушение потолка сразу в двух квартирах. И люди сегодня серьёзно боятся за свою жизнь.
Самое страшное внутри
Объект культурного наследия находится в историческом центре города, на улице Карла Маркса, 132. Внешний вид фасада дома на первый взгляд не производит удручающего впечатления. Но если приглядеться внимательно, то можно увидеть и отваливающуюся штукатурку, и трещины, и облупившиеся балконы. Но самое страшное внутри…
Жители дома рассказывают, что в прошлом году в двух квартирах рухнул потолок. К счастью, обошлось без жертв. На здании глубокие трещины, на некоторых из них установлены маячки, в неудовлетворительном состоянии находится подвал. Началось разрушение балконов, парапетов, шпиля и башенки здания. Старая проводка может замкнуть в любое время. А в подъезд и вовсе страшно заходить.
«Вы посмотрите, как у нас рушатся балконы, а со шпиля падают кирпичи! Он монолитный, металлический, красивый. Но строители рассказывали, что там тонна мусора. Представляете, если всё это рухнет! Видите, трещины вертикальные по всему дому. В подъезде окна тоже нужно менять, они разваливаются, сгнил парапет», — с болью говорит председатель дома Нина Катюргина.
Жители дома давно бьют тревогу. Пытаясь добиться капитального ремонта, обращались во все инстанции — в Фонд капремонта, Службу по госохране объектов культурного наследия края, к мэру и бывшему губернатору… Но всё тщетно. Более того, им говорят, что никто из подрядчиков не рискует браться за ремонт исторического здания. Со своей бедой жители дома пришли в Народный фронт, специалисты которого выехали вместе с представителями контрольно-надзорных органов на место и обследовали здание.
Под шпилем живут люди?
«Помимо удручающего состояния подъезда дома, подвалов и перекрытий мы обнаружили, что под шпилем живут неизвестные люди. Это небезопасно. По результатам рейда будем обращаться к губернатору региона, в краевую прокуратуру, Стройнадзор и фонд капремонта, а также в администрацию города. Через месяц договорились встретиться в ОНФ и обсудить промежуточные итоги проверок», — говорит сопредседатель Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко.
Историей разрушающегося исторического дома со шпилем в центре Красноярска заинтресовались и правоохранительные органы. Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ситуацию под свой контроль взял и глава Следкома России Александр Бастрыкин, потребовав от своих красноярских коллег доклад о ходе расследования уголовного дела.
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Кстати, на фасаде дома по ул. Карла Маркса, 132 установлены две мемориальные доски. На одной из них информация о том, что здание построено в 1950-х годах, является объектом культурного наследия и охраняется государством.
Вторая извещает, что в этом доме в 1953—1957 гг. жил выдающийся хирург, учёный-новатор, организатор специализированных хирургических служб, основоположник краевой школы хирургов, доктор медицинских наук, профессор Александр Михайлович Дыхно. В 1952 году он выполнил первую в Красноярске операцию на сердце — перевязку незаращённого артериального протока.