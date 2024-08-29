Воронежцам рассказали о Топ-4 мошеннических схемах к 1 сентября

Для родителей и школьников мошенники создают лживые аккаунты от имени родительского комитета или обществееника, где начинают писать о готовности к Дню знания, о питании в школьной столовой, о внешкольных занятиях и про другое. В чате аферисты просят пройти по ссылке, которая в итоге ведет на сайт мошенников. Как только вы проходите по ссылке через личный аккаунт, предоставляя логин и пароль, ваши данные попадают нечистоплотным гражданам, которые затем обманывают ваших подписчиков, друзей и родственников.