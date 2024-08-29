Воронежцам рассказали о Топ-4 мошеннических схемах к 1 сентября

Об этом жителей Воронежской области предупредила киберполиция России.
Опросы.
Для родителей и школьников мошенники создают лживые аккаунты от имени родительского комитета или обществееника, где начинают писать о готовности к Дню знания, о питании в школьной столовой, о внешкольных занятиях и про другое. В чате аферисты просят пройти по ссылке, которая в итоге ведет на сайт мошенников. Как только вы проходите по ссылке через личный аккаунт, предоставляя логин и пароль, ваши данные попадают нечистоплотным гражданам, которые затем обманывают ваших подписчиков, друзей и родственников.
Предложения от классного руководителя.
Злоумышленники создают чат от имени классного руководителя, в котором он якобы просит перевести деньги на экскурсию, уборку, на траты в учебном процессе и прочее. Киберполиция настойчиво предупреждает, что общаться с педагогами нужно только напрямую.
Акции.
На почту и мессенджеры мошенники делают рассылки об акциях, скидках, распродажах учебных принадлежностей, розыгрышах призов. Письма маскируются под рекламу от известных маркетплейсов. При переходе по данным ссылкам данные потребителя уходят злоумышленникам.
Голосование.
Распространенное интернет мошенничество связано с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе. К письму, как и выше, прилагается ссылка, пройдя по которой, пользователь может оставить свои персональные данные, а также пароли, пин-коды, платежные реквизиты своих банковских карт.