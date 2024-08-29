Получить документ из другого города за минуту? Поможет нотариус!

При возникновении у лица, имеющего документ на бумажном носителе, необходимости в преобразовании этого документа в электронный и, соответственно, наоборот, нотариусом может быть совершено нотариальное действие по удостоверению равнозначности. За 2023 год было совершено почти 4 миллиона нотариальных действий по удостоверению равнозначности, что подтверждает его актуальность для заявителей. Как это работает? Рассмотрим на примере. Допустим, родители отправили ребенка с бабушкой в Сочи на летние каникулы. Свидетельство о рождении, естественно, передали с собой. А оно вдруг понадобилось для оформления документов или каких-либо выплат. В этом случае бабушке со свидетельством достаточно обратиться к ближайшему нотариусу города Сочи, который отсканирует документ, подпишет его своей электронной цифровой подписью, и направит по электронной почте любому указанному заявителем нотариусу России. Буквально через пару минут родители ребенка смогут получить распечатанное свидетельство о рождении, равнозначность которого удостоверит нотариус. При этом такой документ имеет силу оригинала и может быть предъявлен в компетентные органы для совершения необходимых действий. Таким же способом можно удостоверить у ближайшего нотариуса доверенность, согласие, заявление или иной документ, и уже через несколько минут он будет у доверенного лица, находящегося, порой, за тысячи километров. Следует учесть, что равнозначность документов, удостоверяющих личность, например, паспорта, и сделок, совершенных в простой письменной форме — запрещена.