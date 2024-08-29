Мощный тайфун SHANSHAN не затронет Приморье — Примгидромет

Сильный тайфун SHANSHAN накрыл японский остров Кюсю проливными дождями и ураганными ветрами минувшей ночью. По данным «Примгидромета», в 4 часа утра 29 августа его центр находился у координат 31,3° с. ш. и 129,9° в. д., перемещаясь на северо-северо-запад со скоростью около 13 км/час, сообщает ИА PrimaMedia.
Сегодня тайфун изменит своё направление на северо-восток и завтра достигнет центральных районов Кюсю, продолжая движение вдоль японских островов. В субботу ожидается его присутствие над островом Сикоку и к началу следующей недели — над центральной частью острова Хонсю. В связи с этим в Японии уже отменены авиарейсы и ограничено движение поездов, а также прогнозируются оползни, выходы рек из берегов и наводнения.
Угрожает ли Приморью тайфун SHANSHAN — прогнозы синоптиков.
Во вторник в Приморье ожидаются дожди и грозы.
«На погодные условия Приморского края тайфун никакого влияния не окажет», — заявляют синоптики.
Напомним, сегодня, 29 августа, во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +23…+25°С.