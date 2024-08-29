Мощный тайфун SHANSHAN не затронет Приморье — Примгидромет

Сегодня тайфун изменит своё направление на северо-восток и завтра достигнет центральных районов Кюсю, продолжая движение вдоль японских островов. В субботу ожидается его присутствие над островом Сикоку и к началу следующей недели — над центральной частью острова Хонсю. В связи с этим в Японии уже отменены авиарейсы и ограничено движение поездов, а также прогнозируются оползни, выходы рек из берегов и наводнения.