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В Хабаровске авиадебоширов сняли с рейса на Сахалин

Мужчины распивали спиртные напитки и отказались выполнять требования командира воздушного судна.

Источник: Хабаровский аэропорт

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту города Хабаровска поступило сообщение о том, что на борту приземлившегося в Хабаровске самолета и готовящегося к вылету на Сахалин, находятся пассажиры, распивающие алкогольную продукцию, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 31 и 54-летнего мужчин.

Стражами правопорядка установлено, что при посадке на борт в городе Новосибирске, мужчины пронесли с собой алкогольную продукцию в салон, а по приземлению в Хабаровске, решили ее употребить.

Командиром воздушного судна и членами экипажа было сделано замечание пассажирам, о том, чтобы они прекратили противоправные действия в общественном месте, на что мужчины стали вести себя агрессивно, материться и продолжали распивать алкоголь. Командиром судна было принято решение отстранить правонарушителей от полета.

В отношении нарушителей, транспортными полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах и неповиновение законным требованиям командира воздушного судна. Кроме того, авиадебоширам пришлось покупать билет до Южно-Сахалинска за свой счет.

Уважаемые граждане!

Дальневосточные транспортные полицейские напоминают, что в случае невыполнения установленных правил поведения на борту воздушного судна авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании, а также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.