В Хабаровске авиадебоширов сняли с рейса на Сахалин

Командиром воздушного судна и членами экипажа было сделано замечание пассажирам, о том, чтобы они прекратили противоправные действия в общественном месте, на что мужчины стали вести себя агрессивно, материться и продолжали распивать алкоголь. Командиром судна было принято решение отстранить правонарушителей от полета.