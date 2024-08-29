Крышу краевого музыкального театра отремонтируют в Хабаровске

Эта важная культурная площадка нашего региона уже несколько лет страдает от протечек, что в результате привело к отмене заключительного гала-концерта театрального сезона. Проблема с крышей достигла критического уровня, и решить ее не удавалось. Ситуация изменилась, когда к вопросу подключился руководитель региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Поддержку идее Демешина оказал председатель правительства Михаил Мишустин. Уже принято решение о выделении средств из федерального бюджета. В настоящее время проект ремонта готов, а контракт на выполнение работ уже подписан. Ожидается, что раньше декабря текущего года крыша театра будет полностью отремонтирована. При этом все запланированные культурные события продолжат проходить в обычном режиме.