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Крышу краевого музыкального театра отремонтируют в Хабаровске

Крыша краевого музыкального театра получит долгожданный ремонт в текущем году благодаря инициативе губернатора Дмитрия Демешина.

Источник: Соцсети

Эта важная культурная площадка нашего региона уже несколько лет страдает от протечек, что в результате привело к отмене заключительного гала-концерта театрального сезона. Проблема с крышей достигла критического уровня, и решить ее не удавалось. Ситуация изменилась, когда к вопросу подключился руководитель региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Поддержку идее Демешина оказал председатель правительства Михаил Мишустин. Уже принято решение о выделении средств из федерального бюджета. В настоящее время проект ремонта готов, а контракт на выполнение работ уже подписан. Ожидается, что раньше декабря текущего года крыша театра будет полностью отремонтирована. При этом все запланированные культурные события продолжат проходить в обычном режиме.

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