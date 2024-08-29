Омская модель снялась для американского бренда одежды

Топ-модель из Омска Кристина Грикайте снялась для американского бренда спортивной одежды Alo Yoga. Фотографии со съёмки появились в официальном инстаграм*-аккаунте бренда. На них омичка одета в топ и леггинсы пыльно-розового цвета.
Отметим, что девушка не раз попадала и на обложку журнала Vogue. В прошлом году модель снялась в январском выпуске греческой версии этого журнала. Номер был посвящён животным, на снимках Кристина Грикайте позирует вместе с лошадью.
В этом году топ-модель приняла участие в съёмках рекламы новой коллекции Tiffany Titan. Изделия были разработаны в коллаборации с певцом и креативным директором мужской линии Louis Vuitton Фарреллом Уильямсом. На девушке были надеты золотое колье с бриллиантами за 39 тысяч долларов, серьги из жёлтого золота с бриллиантами за 11,5 тысячи долларов и маленькие золотые серьги с бриллиантами за 3,6 тысячи долларов.
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