Омская модель снялась для американского бренда одежды

В этом году топ-модель приняла участие в съёмках рекламы новой коллекции Tiffany Titan. Изделия были разработаны в коллаборации с певцом и креативным директором мужской линии Louis Vuitton Фарреллом Уильямсом. На девушке были надеты золотое колье с бриллиантами за 39 тысяч долларов, серьги из жёлтого золота с бриллиантами за 11,5 тысячи долларов и маленькие золотые серьги с бриллиантами за 3,6 тысячи долларов.