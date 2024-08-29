Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной с 30 августа по 2 сентября

Введение ограничений связано с проведением самого масштабного за Уралом фестиваля науки и искусства «ТехноАрт». Он будет проходить с 26 августа по 1 сентября в рамках Международного форума «Технопром». Каждый день будет посвящен какому-либо виду искусству, который представят в контексте науки. Все мероприятия бесплатны для посещения, но кое-где нужна предварительная регистрация. МК в Новосибирске писал об этом.