Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной с 30 августа по 2 сентября

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
Ограничения вводятся на улице Ленина в районе кинотеатра «Победа»: от улицы Советской до улицы Урицкого. Проезжая часть будет недоступна для транспорта с 6 часов 30 августа до 6 часов 2 сентября.
Для автомобилей будет организован объезд. Городская администрация призывает водителей быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и информационными щитами.
Введение ограничений связано с проведением самого масштабного за Уралом фестиваля науки и искусства «ТехноАрт». Он будет проходить с 26 августа по 1 сентября в рамках Международного форума «Технопром». Каждый день будет посвящен какому-либо виду искусству, который представят в контексте науки. Все мероприятия бесплатны для посещения, но кое-где нужна предварительная регистрация. МК в Новосибирске писал об этом.