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В Миассе 11-летняя девочка застряла в туннеле из покрышек во время квеста

В Челябинской области спасателей пришлось вызывать на празднование Дня рождения ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Миассе 11-летняя девочка с таким размахом отпраздновала свой День рождения, что пришлось вызывать спасателей.

Именинница не просто пригласила других детей за праздничный стол, а собрала друзей для участия в квесте. Выполняя одно из заданий игрового приключения, девочка застряла в туннеле из автомобильных покрышек.

Школьница так неловко развернулась, что выбраться сама не могла. Вытянуть ее из «норы» тоже не получилось. Пришлось звонить в экстренные службы.

Пока спасатели ехали на вызов, следившие за детскими играми взрослые раздобыли инструменты. К прибытию специалистов они как раз успели разобрать туннель и освободить именинницу.

— Подоспевшие спасатели осмотрели ребенка, убедились, что помощь врачей не нужна, и присоединились к искренним поздравлениям с Днем рождения, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.