В Новосибирске отопительный сезон 2024/25 может начаться с 15 сентября

По информации муниципалитета, отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура в городе опустится ниже 8 градусов Цельсия в течение пяти дней. К концу августа энергетики завершили испытания на плотность и прочность большинства тепловых сетей. Однако горячая вода по-прежнему отсутствует в 65 домах на Ключ-Камышенском плато и в 53 домах на улице Артиллерийской.