В Новосибирске отопительный сезон 2024/25 может начаться с 15 сентября

Мэрия Новосибирска объявила ориентировочную дату начала отопительного сезона 2024/25 — 15 сентября. Как сообщили в пресс-центре мэрии, подключение домов к теплу начнется сразу после завершения ремонтов тепловых сетей.
Более точная дата будет определена рабочей группой с участием представителей ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», рассказали VN.ru в мэрии.
По информации муниципалитета, отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура в городе опустится ниже 8 градусов Цельсия в течение пяти дней. К концу августа энергетики завершили испытания на плотность и прочность большинства тепловых сетей. Однако горячая вода по-прежнему отсутствует в 65 домах на Ключ-Камышенском плато и в 53 домах на улице Артиллерийской.
Работы по устранению дефектов продолжаются также на улице Фрунзе и в зонах ПНС-6 и ПНС-10, что привело к отключению горячего водоснабжения еще в 1136 домах. На большинстве участков тепловых сетей, находящихся в ремонте, сроки завершения работ запланированы на 15 сентября 2024 года, добавили в мэрии.