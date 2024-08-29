Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования Пермского края рассказала о готовности школ к 1 сентября

В 2023 году в регионе было открыто 11 школ.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Дня знаний в эфир радио «Комсомольская правда» пришла Раиса Кассина. Разговор шел о готовности пермского образования к началу нового учебного года.

— Все школы поделены у нас на две части, первая — это действующие, там был проведен косметический ремонт, где-то поменяны парты. Там к началу учебного года все готово. Вторая часть — это школы, которые только вводятся в строй.

В 2023 году в Пермском крае было открыто 11 школ. Это был абсолютный рекорд для региона, и в этом году его вновь повторили. До конца года на карте края появится еще 11 новых школ. Три из них — в Култаево, Лобаново и в селе Тюндюк Бардымского района — откроются 1 сентября. Также полноценный учебный процесс начнется в школе в Чернушке и в пермской школе на улице Кронштадтской.

В рамках нацпроекта «Образование» были выделены деньги на капитальный ремонт десяти школ. Средства на ремонт еще десяти школ были выделены из регионального бюджета. Так что сейчас 20 школ находятся в стадии капремонта. Ну и еще одна хорошая новость: в 2024 году в Прикамье будет открыто четыре детских сада.

образование