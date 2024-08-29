Министр образования Пермского края рассказала о готовности школ к 1 сентября

В 2023 году в Пермском крае было открыто 11 школ. Это был абсолютный рекорд для региона, и в этом году его вновь повторили. До конца года на карте края появится еще 11 новых школ. Три из них — в Култаево, Лобаново и в селе Тюндюк Бардымского района — откроются 1 сентября. Также полноценный учебный процесс начнется в школе в Чернушке и в пермской школе на улице Кронштадтской.