Министр образования Пермского края рассказала о готовности школ к 1 сентября

Накануне Дня знаний в эфир радио «Комсомольская правда» пришла Раиса Кассина. Разговор шел о готовности пермского образования к началу нового учебного года.
— Все школы поделены у нас на две части, первая — это действующие, там был проведен косметический ремонт, где-то поменяны парты. Там к началу учебного года все готово. Вторая часть — это школы, которые только вводятся в строй.
В 2023 году в Пермском крае было открыто 11 школ. Это был абсолютный рекорд для региона, и в этом году его вновь повторили. До конца года на карте края появится еще 11 новых школ. Три из них — в Култаево, Лобаново и в селе Тюндюк Бардымского района — откроются 1 сентября. Также полноценный учебный процесс начнется в школе в Чернушке и в пермской школе на улице Кронштадтской.
В рамках нацпроекта «Образование» были выделены деньги на капитальный ремонт десяти школ. Средства на ремонт еще десяти школ были выделены из регионального бюджета. Так что сейчас 20 школ находятся в стадии капремонта. Ну и еще одна хорошая новость: в 2024 году в Прикамье будет открыто четыре детских сада.