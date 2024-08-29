В Красноярск из Китая завезли зараженные нектарины и киви

В Красноярск завезли зараженные фрукты. Они были ввезены автомобильным транспортом из Китая. Специалисты проверили партию нектаринов объемом 2,35 т и партии киви объемом 2,2 т.
Впервые в этом году выявили карантинный вредитель — тутовая щитовка.
«Тутовая щитовка — опасный вредитель плодовых, декоративных и лесных культур. Вредитель ослабляет растения и способствует снижению урожайности, активности развития, постепенной гибели растений. Опасности для здоровья человека вредитель не представляет», — сообщает Россельхознадзор.
Зараженные таким карантинным вредителем фрукты представляют низкий фитосанитарный риск и разрешены к ввозу и выпуску в оборот на территории Российской Федерации, рассказывают в ведомстве.