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В Красноярск из Китая завезли зараженные нектарины и киви

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В них нашли карантинного вредителя.

Источник: Соцсети

В Красноярск завезли зараженные фрукты. Они были ввезены автомобильным транспортом из Китая. Специалисты проверили партию нектаринов объемом 2,35 т и партии киви объемом 2,2 т.

Впервые в этом году выявили карантинный вредитель — тутовая щитовка.

«Тутовая щитовка — опасный вредитель плодовых, декоративных и лесных культур. Вредитель ослабляет растения и способствует снижению урожайности, активности развития, постепенной гибели растений. Опасности для здоровья человека вредитель не представляет», — сообщает Россельхознадзор.

Зараженные таким карантинным вредителем фрукты представляют низкий фитосанитарный риск и разрешены к ввозу и выпуску в оборот на территории Российской Федерации, рассказывают в ведомстве.