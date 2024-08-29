Заработают правила для видеокамер и таксистов: что изменится в жизни нижегородцев с 1 сентября

С 1 сентября вступят в силу единые требования к установке средств фиксации нарушений правил дорожного движения. Устанавливать стационарные и передвижные комплексы можно будет только в определённых местах: на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта для контроля соблюдения правил на этой полосе, на аварийно-опасных участках, на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения работ, требующих временных ограничения или прекращения движения, на пешеходных переходах, в местах, где запрещена стоянка или остановка транспорта, на перекрёстках, в местах, определяемых Госавтоинспекцией.