Заработают правила для видеокамер и таксистов: что изменится в жизни нижегородцев с 1 сентября

В сентябре заработают новшества законодательства, которые касаются многих жителей страны, в том числе участников дорожного движения. Рассказываем, что изменится.
Камерам указали место.
С 1 сентября вступят в силу единые требования к установке средств фиксации нарушений правил дорожного движения. Устанавливать стационарные и передвижные комплексы можно будет только в определённых местах: на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта для контроля соблюдения правил на этой полосе, на аварийно-опасных участках, на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения работ, требующих временных ограничения или прекращения движения, на пешеходных переходах, в местах, где запрещена стоянка или остановка транспорта, на перекрёстках, в местах, определяемых Госавтоинспекцией.
Комплексы, настроенные на контроль скорости, в одном направлении должны быть в населённых пунктах на расстоянии не менее километра друг от друга, за их пределами — не ближе 5 километров друг от друга.
При этом у средств фиксации должны иметься сертификат, действующее свидетельство о поверке. Если камера не соответствует требованиям, то зафиксированные ею нарушения использовать для привлечения водителей к ответственности нельзя.
У таксистов потребуют полис.
С 1 сентября автопарки такси или самозанятые таксисты должны страховать свою ответственность перед пассажирами как перевозчики. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, новшество призвано защитить клиентов во время поездки. Так, в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров такси возмещение будет выплачиваться из лимита не 500 тысяч рублей, как по ОСАГО, а из расчёта 2 миллиона рублей.
У перевозчиков, получивших разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси до 1 сентября этого года, будет 60 дней на заключение договора. Если к нужному сроку полиса и данных о нём в региональном реестре перевозчиков легковым такси не окажется, действие разрешения на перевозку легковым такси приостановят, а через 30 дней аннулируют.
Стоимость полиса обязательного страхования ответственности владельца такси перед пассажирами должна составить в среднем около 2,5−3,5 тысячи рублей в год.
Пошлины изменят.
С 8 сентября вступят в силу новшества в сфере судебных госпошлин. Их будут применять к делам, которые возбуждены по заявлениям, жалобам, направленным с 9 сентября. Так, в гражданском процессе, административном судопроизводстве госпошлина при цене иска до 100 тысяч рублей включительно составит 4000 ₽-лей, более 100 тысяч и до 300 тысяч — 4000 плюс 3% от суммы, более 300 тысяч и до полумиллиона — 10 тысяч плюс 2,5%.