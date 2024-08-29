В России подготовили сборник правил поведения для жен участников СВО

«В любой момент может накричать, оскорбить. Когда звоню, отвечает и спрашивает “че те надо”. Не всегда, конечно, такое отношение, но бывает. Зачастую, когда выпьет, обижает сильно словесно. А я потом плачу. Я стараюсь закрывать глаза на все это. На все оскорбления, унижения, не хочу трепать ему нервы, потому что там нелегко. Говорю “люблю, скучаю”, а он будто не слышит. Но как же обидно это. Почему любимый человек так относится?» — написано в одном из постов в тематической группе во «ВКонтакте».