Первая советская атомная бомба была испытана 70 лет назад

Первый шаг в любой прорывной разработке — создание самой идеи. Слухи о том, что энергию деления урана можно использовать в военных целях, ходили с момента его открытия в 1939 году. Однако лишь в Великобритании к этому вопросу отнеслись серьезно. Информация о разработке в западных странах ядерного оружия поступила в СССР по линии НКВД еще в 1941 году, до старта Манхэттенского проекта. В числе прочего разведка заполучила секретный отчет помощника секретаря Имперского военного кабинета, в котором говорилось, что атомная бомба — не пустая фантазия физиков-теоретиков и создать ее можно до окончания войны.