Россия пытается прекратить импортировать преступность, но пока не получается

Вообще, я, конечно, в эту инициативу, прямо скажем, не верю. Потому что помню, как у нас даже не годами, а уже десятилетиями все это обсуждается. И результата нет. По факту вернуться в Россию может даже уже осужденный у нас за убийство. Процедура проста: он отбывает наказание, выходит, после чего вступает в действие решение Минюста на выдворение судимого на определенный срок. При тяжких и особо тяжких преступлениях это в среднем от пяти до восьми лет. Соответственно, если изнасиловал, может отсидеть три-четыре года, потом еще пять лет пожить дома и вернуться. Сядет в 20 — в 28 уже снова будет у нас. Еще и гражданство получит, почему нет?