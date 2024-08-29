Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин: Новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы

Сейчас устанавливают металлоконструкции, продолжают устройство подпорных стен и армирование железобетонного строения.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку свяжет сразу три района: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, а также создаст дополнительный выезд со стороны строящегося Национального космического центра на северо-запад города. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

«Мост возводят методом надвижки. Сейчас строители устанавливают опоры, ведут работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения. Открытие моста намечено на следующий, 2025 год», — отметил мэр Москвы.

Готовность автомобильного моста через Москву-реку возле Берегового проезда превысила 35 процентов. Мост возводят, надвигая пролетное строение массой более восьми тысяч тонн. Его сборка занимает около 15 месяцев.

Сейчас устанавливают металлоконструкции, продолжают устройство подпорных стен и армирование железобетонного строения.

строительство