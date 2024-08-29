Каждый день в Омске будут звучать песни с пожарной каланчи

Настоящие дозорные работали на каланче до 1967 года. С тех пор телефонная связь стала достаточно развитой, чтобы реагировать на вызовы. Сейчас пожарная каланча является памятником архитектуры. Она украшает здание Главного управления МЧС по Омской области. На первом этаже находится выставка старой пожарной техники.