Каждый день в Омске будут звучать песни с пожарной каланчи

В Омской области началась новая традиция. Каждый день в полдень с пожарной каланчи будут звучать песни. Это инициатива главы МЧС по Омской области Александра Куренкова. Первая песня, «Омские улицы», прозвучала 28 августа.
Идею Александру Куренкову подал его визит в белорусский город Гродно. Там он услышал музыку с местной пожарной каланчи. Вернувшись в Омск, он предложил сделать то же самое для омичей.
Пожарная каланча была построена в 1915 году. Она заменила старую деревянную каланчу, построенную в 1870 году. Проект новой башни создал инженер Илиодор Хворинов. Строительство началось 26 апреля 2014 года и закончилось 28 августа того же года.
Настоящие дозорные работали на каланче до 1967 года. С тех пор телефонная связь стала достаточно развитой, чтобы реагировать на вызовы. Сейчас пожарная каланча является памятником архитектуры. Она украшает здание Главного управления МЧС по Омской области. На первом этаже находится выставка старой пожарной техники.
В 1950-е и 1960-е годы каланча могла исчезнуть. Ее хотели снести для новых строительных проектов. Но первый секретарь Центрального райкома партии Николай Кукель-Краевский выступил против сноса и смог сохранить здание.