В Омске директор школы запретил уборщицам говорить слово «мусор»

«Ему совершенно наплевать на школу, на садик, о чём он говорит в открытую. Учителя увольняются, новые не хотят из-за него устраиваться (слава о нём уже распространилась). (…) Материт всех, унижает, а про зарплату вообще отдельная история. Кому хочет — платит больше, кто, по его мнению, недостоин, говорит: “уберите ей (ему) из зарплаты”. В общем, человек ушёл из колонии, но колония из него не ушла», — говорится в обращении.