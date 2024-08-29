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В Омске директор школы запретил уборщицам говорить слово «мусор»

Ранее он 19 лет отработал в исправительной колонии.

Источник: Om1 Омск

В соцсетях появилось анонимное обращение к мэрии Омска с жалобами на директора школы № 114 Евгения Баранцева. Ранее он на протяжении 19 лет работал в системе УФСИН и руководил исправительными колониями. По словам автора жалобы, директор называет себя «хозяином» школы и запрещает уборщицам произносить слово «мусор».

«Ему совершенно наплевать на школу, на садик, о чём он говорит в открытую. Учителя увольняются, новые не хотят из-за него устраиваться (слава о нём уже распространилась). (…) Материт всех, унижает, а про зарплату вообще отдельная история. Кому хочет — платит больше, кто, по его мнению, недостоин, говорит: “уберите ей (ему) из зарплаты”. В общем, человек ушёл из колонии, но колония из него не ушла», — говорится в обращении.

Редакция портала Om1.ru запросила комментарий по сложившейся ситуации в школе № 114 в департаменте образования мэрии Омска.

образование