Администрация Калининграда: Необходимого для трамваев пассажиропотока на проспекте Победы нет

На проспекте Победы в Калининграде нет большого пассажиропотока, который нужен для запуска трамваев. Об этом сообщили представители городской администрации в комментариях на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Местные жители просили обратить внимание на уничтожение трамвайной сети в Калининграде. Горожане напомнили, что власти планируют демонтировать часть путей на проспекте Победы для создания парковки.
Трамвай — общественный транспорт повышенной вместимости и для снижения расходов требует большого числа пассажиров в течение дня. Такого пассажиропотока на проспекте Победы нет. Часть путей уже демонтирована. Генеральным планом предусмотрена реконструкция участка проспекта Победы от улицы Кутузова до улицы Радищева с расширением проезжей части, устройством тротуаров и велодорожек, — сообщили в мэрии.
Ранее власти объявили торги по выбору подрядчика для обустройства парковки для посетителей Центрального парка. Стоянку организуют на двух участках проспекта Победы: от улицы Ковальчук до Пушкина и от Расковой до Минина и Пожарского. На дороге демонтируют трамвайные пути и уложат асфальт. Парковка будет вмещать 19 автомобилей.
В администрации Калининграда уже говорили, что не планируют восстанавливать трамвайный маршрут на этом участке. В 2023 году власти решили перевести в зону специализированной общественной застройки участок с разворотным кольцом для электротранспорта на проспекте Победы. На территории хотят разместить социальный объект.