Администрация Калининграда: Необходимого для трамваев пассажиропотока на проспекте Победы нет

Ранее власти объявили торги по выбору подрядчика для обустройства парковки для посетителей Центрального парка. Стоянку организуют на двух участках проспекта Победы: от улицы Ковальчук до Пушкина и от Расковой до Минина и Пожарского. На дороге демонтируют трамвайные пути и уложат асфальт. Парковка будет вмещать 19 автомобилей.