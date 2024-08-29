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В Ростовской области на школьных линейках введут минимальную заполняемость

Мероприятия пройдут в закрытых помещениях.

В Ростовской области на школьных линейках ко Дню знаний, который в этом году пройдут 2 сентября, введут минимальную заполняемость. Об этом сообщила пресс-служба донского министерства образования.

Образовательные организации самостоятельно смогут установить количество присутствующих. При этом все мероприятия пройдут в закрытых помещениях, а не во дворах. Это сделано в целях усиления мер безопасности.

«2 сентября школьные линейки будут проводиться в закрытых помещениях с минимальным количеством участников, с принятием дополнительных мер комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия», — прокомментировали в министерстве.

Напомним, в тот же день в регионе будет введён запрет на розничную продажу алкогольных напитков.

образование