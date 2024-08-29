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В Давлекановском районе Башкирии начали ремонт моста через Дёму

В Давлекановском районе Башкирии приступили к ремонту моста через реку Дёму на автодороге Давлеканово — Толбазы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Источник: Правительство РБ

Протяженность моста составляет более 205 погонных метров. Подрядная организация выполняет работы в подмостовой части — дорожники очищают металлические конструкции от коррозии, укрепляют опоры моста. На сооружении планируется выполнить работы по ремонту опор, замене железобетонных балок пролетного строения, устройству выравнивающего и защитного слоев из бетона, деформационных швов, двух слоев асфальтобетонного покрытия, укреплению конусов. Также будет выполнен монтаж нового барьерного и перильного ограждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, жители населенных пунктов Давлекановского района просили отремонтировать данный мост, обеспечивающий проезд к районному центру — Давлеканово.

«Кроме того, здесь ходит общественный транспорт, а также школьные автобусы. Трафик на данном мосту превышает 1800 автомобилей в сутки. Поэтому важно отремонтировать сооружение и обеспечить безопасный проезд по нему».

рассказала Любовь Минакова.

В ходе ремонта при необходимости дорожники будут перекрывать часть моста. Движение транспорта будет выполняться по одной полосе и регулироваться светофором. Все работы планируется завершить до конца 2026 года.