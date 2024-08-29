В Давлекановском районе Башкирии начали ремонт моста через Дёму

Протяженность моста составляет более 205 погонных метров. Подрядная организация выполняет работы в подмостовой части — дорожники очищают металлические конструкции от коррозии, укрепляют опоры моста. На сооружении планируется выполнить работы по ремонту опор, замене железобетонных балок пролетного строения, устройству выравнивающего и защитного слоев из бетона, деформационных швов, двух слоев асфальтобетонного покрытия, укреплению конусов. Также будет выполнен монтаж нового барьерного и перильного ограждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.