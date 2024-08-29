Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении света 29 августа

Жителей Краснодара предупредили о запланированном отключении электроэнергии 29 августа. О временном ограничении сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Света не будет по следующим адресам: проспект Чекистов, 10/1, 16, 18, 20; улица Российская, 219, 312, 320, 345/2, 353/А, 353, 354, 357, 359, 361, 361/4, 369, 373; улица Димитрова, 11/1, 13, 15/а, 17, 40, 92; улица Профессора Рудакова, 7/6, 7/19, 34; улица Трамвайная, 2/2, 14; улица Котовского, 92; улица Мачуги, 5/1, 7/1; улица Почтовая, 34, 55; улица Фадеева, 15; 1-я Гвардейская улица, 17; улица 21 Партсъезда, 117/1, 170; улица Уссурийская, 11; улица Витебская, 71/1; улица Ейское шоссе, 7/21; улица Скульптора Коломийцева, 61; улица Гусника, 22, 26; улица Пригородная, 140, 142; улица Геологическая, 34/1; улица Бульварная, 75; 3-й проезд Болотникова, 2, 2/1; улица Ключевая, 107; улица 2-й Кузнечный зарой, 6; улица Новая, 9; улица Воронежский проезд, 5; улица Колхозная, 18; улица Механическая, 5; улица Садовая, 31/А, 175; переулок Глиняный, 3, 6; улица Суворова, 26.
Подачу электричества приостановят с 09:00 до 17:00 часов. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе по телефону 255−45−66.