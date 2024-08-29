Густой туман задержал самолет из Петербурга в Новосибирск

Сегодня, 29 августа, густой туман накрыл Новосибирск, Новокузнецк и Омск. Ухудшение метеоусловий повлияло на авиасообщение — несколько рейсов задержали, в том числе из Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Из-за неблагоприятной погоды и позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки авиарейсов шести авиакомпаний в Петербург, Москву, а также из Петербурга, Москвы, Барнаула, Якутска, Благовещенска, Магадана, Владивостока, Норильска, Омска, Новокузнецка и Певека, — рассказали в ведомстве.
Судя по информации на табло в Пулково, задержан рейс «Петербург-Новосибирск». Он должен был подняться в воздух в 08:35, однако теперь пассажиры смогут взлететь только в 08:55.
Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Стражи правопорядка следят за исполнением перевозчиками закона о защите прав потребителей авиационных услуг. В случае нарушений пассажиры могут позвонить по телефону