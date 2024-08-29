Под Воронежем назначили нового директора дворца Ольденбургских

28 августа коллективу историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских», недавно оставшемуся без директора, представили нового руководителя. Этот пост заняла Анна Попова. Ранее она работала в министерстве культуры Воронежской области, с 2020 года курировала работу всех областных музеев региона.