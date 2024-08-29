Воронежцам рассказали, сколько они будут платить за воду в случае роста тарифов

В этих условиях максимальный индекс роста платы на 2025 год составит 11,9% летом в домах без централизованного горячего водоснабжения. На 2026-й и 2027-й годы он может составить 9,6% и 9,7% соответственно. При этом, как отметил председатель комиссии Александр Сысоев, это изменение тарифа увязывается с ежегодной индексацией, которая устанавливается на федеральном уровне.