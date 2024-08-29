Воронежцам рассказали, сколько они будут платить за воду в случае роста тарифов

В случае утверждения нового тарифа с 1 июля 2025 года воронежцы будут платить за холодную воду 35,27 рубля за 1 куб. м, а за водоотведение — 38,06 рубля за кубометр. Об этом стало известно на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Воронежской городской думы в среду, 28 августа.
Максимальный рост платы рассчитан с учетом нормативов потребления коммунальных услуг. Для водоснабжения и водоотведения он составляет 10,44 кубометра на человека в месяц. При этом в Воронеже более 80% квартир оборудованы счетчиками воды, поэтому плата за коммунальные услуги по фактическому потреблению будет ниже.
В этих условиях максимальный индекс роста платы на 2025 год составит 11,9% летом в домах без централизованного горячего водоснабжения. На 2026-й и 2027-й годы он может составить 9,6% и 9,7% соответственно. При этом, как отметил председатель комиссии Александр Сысоев, это изменение тарифа увязывается с ежегодной индексацией, которая устанавливается на федеральном уровне.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что летом 2025 года жители областного центра будут платить за водоснабжение на 12% больше, а за водоотведение — на 20%. Рост тарифа объясняется тем, что ООО «РВК-Воронеж» запланировало масштабные работы по повышению качества услуг.