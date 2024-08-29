Лишние овощи и фрукты с дач омичей примут в Большереченском зоопарке

Излишки урожая со своих дач омичи могут отдать жителям единственного сельского зоопарка страны в Большеречье. В учреждении принимают тыкву, кабачки, яблоки, морковь, свёклу, капусту и другие овощи и фрукты.
«Запасы будут радовать крылатых, когтистых, зубастых и мохнатых подопечных Большереченского зоопарка в пасмурные дни осени и холодную зиму. Мы будем очень рады вашей заботе!», — сообщили в учреждении.
Для того, чтобы доставить дары в зоопарк, следует предварительно позвонить по номеру: 8−913−669−57−70 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.