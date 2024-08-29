Что изменится в жизни жителей Башкирии с 1 сентября: новые законы

Заемщики смогут получить кредит в размере от 15 до 74 миллионов рублей на покупку жилья на срок менее 20 лет. Первоначальная ставка может увеличиться максимум на одну треть, но не более чем на четыре процентных пункта. При этом срок возврата кредита может быть продлен не более чем на одну четверть от изначального, но не более чем на четыре года.