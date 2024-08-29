Что изменится в жизни жителей Башкирии с 1 сентября: новые законы

В Башкирии школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Подробнее о том, что изменится в жизни обычных граждан, в материале «Башинформа».
Забота о людях с инвалидностью
Из общественного транспорта запретили высаживать безбилетных инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица. Ранее была принята аналогичная мера в отношении детей, не достигших 16-летнего возраста. Их высадка несет прямую угрозу жизни и здоровью. Тех, кто этого не понимает, будут наказывать высокими штрафами.
Ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний
Теперь учредители УК не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, в том числе в сфере экономики. Также учредители УК, лицензия которых аннулирована, не смогут вновь создать обслуживающую многоквартирные дома организацию до исключения из реестра дисквалифицированных лиц.
Ограничение суммы кредита для заемщиков
С начала осени выдача кредитов с плавающими ставками будет значительно ограничена. Это нововведение направлено на снижение рисков резкого увеличения ставок для граждан и микропредприятий. Минимальный размер такого кредита будет установлен в размере среднемесячной номинальной зарплаты, умноженной на 1000 по данным Росстата, что на сегодняшний день составляет около 74 миллионов рублей. В Центробанке России считают, что заемщики, привлекающие такие суммы, объективно оценивают свои риски.
Заемщики смогут получить кредит в размере от 15 до 74 миллионов рублей на покупку жилья на срок менее 20 лет. Первоначальная ставка может увеличиться максимум на одну треть, но не более чем на четыре процентных пункта. При этом срок возврата кредита может быть продлен не более чем на одну четверть от изначального, но не более чем на четыре года.
Упрощение продажи ипотечных квартир
С 11 сентября гражданам с просроченным ипотечным долгом будет предоставлена возможность самостоятельно продать залоговую недвижимость. Таким образом, удастся избежать суда и аукционов. Подать заявление в банк смогут только те заемщики, против которых еще не подан иск в суд. Финансовое учреждение должно принять решение в течение 10 дней. На продажу жилья, приобретенного в ипотеку, дается срок в четыре месяца, который может быть продлен по соглашению сторон.
Новый закон для таксистов
С 1 сентября все таксисты будут обязаны страховать ответственность перед пассажирами. Это коснется не только юридических лиц и предпринимателей, но и самозанятых граждан. В случае ДТП, даже если вина таксиста отсутствует, пассажир получит компенсацию до двух миллионов рублей от страховой компании.
До вступления закона в силу пассажиры могли рассчитывать на компенсацию до 500 тысяч рублей только при аварии, в которой вина лежала на таксисте. Теперь же компенсация будет выплачиваться и в случае вины другого участника ДТП, при условии наличия у него полиса ОСАГО.
Перевозчики, получившие разрешение на пассажироперевозки до 1 сентября 2024 года, обязаны заключить договор со страховой компанией в течение 60 дней. В противном случае их разрешение будет временно приостановлено и аннулировано через 30 дней.
Повышение зарплат преподавателей в некоторых вузах
С 1 сентября зарплата преподавателей фундаментальных наук в 50 вузах — участниках проекта «Передовые инженерные школы» будет увеличена.
По данным минобрнауки России, повышение коснется около 7,5 тысячи преподавателей, обучающих 300 тысяч студентов. В первую очередь увеличение зарплаты затронет преподавателей 178 специальностей в естественно-научной, инженерной и медицинской сферах.
Повышение оплаты за сверхурочную работу
С сентября в России изменится система оплаты сверхурочной работы. Теперь при расчете оплаты за работу сверх установленного Трудовым кодексом времени будут учитываться все компоненты заработной платы, включая квалификационные надбавки, районные коэффициенты и стимулирующие выплаты.
Основные правила оплаты за сверхурочную работу остаются без изменений. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются как минимум в полуторном размере от обычной оплаты, а все последующие — не менее чем в двойном размере.
Новая аптечка
Изменится и состав автомобильной аптечки. Теперь там обязательно должны быть и медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло и два вида ножниц — для перевязки и хирургические. Со старым комплектом аптечек можно будет ездить до сентября 2027 года.
Тарифный вопрос
Операторы связи теперь не смогут менять тарифные планы в одностороннем порядке. С 1 сентября вступят в силу новые правила оказания услуг телефонной связи. Чтобы сменить тариф, теперь нужно согласие клиента. Новые правила будут действовать шесть лет.
Бесплатный проезд
В Башкортостане школьники из многодетных семей с 1 сентября смогут ездить бесплатно на общественном городском транспорте. Это автобусы, троллейбусы и трамваи. Дети смогут пользоваться такой льготой на протяжении всего учебного года за исключением праздничных и выходных дней, а также каникул.
Новые предметы
В сентябре в школьном расписании произойдут изменения. Поданным минобразования РБ, в новом учебном году в программе появятся два новых предмета: «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)». Похожие предметы в школах есть и сейчас, но учебная программа по ним будет скорректирована.
Для преподавания этих предметов за лето подготовлены более тысячи учителей труда (технологии) и столько же преподавателей ОБЗР. Для них осенью будут проведены практические учебные трехдневные сборы на базе парка «Патриот».
Запрет смартфонов на уроках
Еще одно важное новшество — в школах республики с нового учебного года вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон об образовании.
Согласно закону, обучающийся обязан «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев».
Защита прав учителей и наказание за оскорбления
В новом учебном году учителя, наконец, смогут на законодательном уровне защищаться от дерзких нападок учеников и даже наказывать их в случае необходимости. Такой пункт добавили в закон «Об образовании» на федеральном уровне в декабре прошлого года. Позже корректировки в закон о статусе педагога и об образовании были внесены на региональном уровне.
У педагогов на уровне закона появится право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности. До этого такое право было только у учеников.
Теперь, если школьник нарушит или ущемит права учителя (оскорбит, унизит или даже ударит), тот имеет полное право пожаловаться руководству образовательной организации и потребовать дисциплинарного наказания. Если раньше руководитель мог закрыть на жалобу глаза, то теперь он должен рассмотреть ее обязательно.