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Волгоградцам порекомендовали не покупать мясо с рук

В продуктах животного происхождения содержатся возбудители паразитарных и инфекционных заболеваний.

Мясо и полуфабрикаты из него имеют строгие сроки годности и режим хранения, при нарушении которых они могут испортиться. Поэтому опасно покупать их с рук в местах несанкционированной торговли. Как правило, у таких продавцов отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Как сообщили в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора, в местах несанкционированной продажи мяса могут быть несоблюдены правила гигиены, температурный режим, сроки реализации и т. д.

Выбирая мясо, необходимо в первую очередь обратить внимание на его цвет. Хорошая продукция не имеет коричнево-серых или зеленоватых оттенков, белого налета, при надавливании она быстро возвращается в первоначальную форму.

Иногда от покупки лучше воздержаться, например, когда продавец отказывается предъявить подтверждающие безопасность мяса документы, не соблюдает правила гигиены, хранения, температурные и влажностные условия.