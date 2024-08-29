Волгоградцам порекомендовали не покупать мясо с рук

Мясо и полуфабрикаты из него имеют строгие сроки годности и режим хранения, при нарушении которых они могут испортиться. Поэтому опасно покупать их с рук в местах несанкционированной торговли. Как правило, у таких продавцов отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.