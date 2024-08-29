Волгоградцам порекомендовали не покупать мясо с рук

Мясо и полуфабрикаты из него имеют строгие сроки годности и режим хранения, при нарушении которых они могут испортиться. Поэтому опасно покупать их с рук в местах несанкционированной торговли. Как правило, у таких продавцов отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
Как сообщили в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора, в местах несанкционированной продажи мяса могут быть несоблюдены правила гигиены, температурный режим, сроки реализации
Выбирая мясо, необходимо в первую очередь обратить внимание на его цвет. Хорошая продукция не имеет коричнево-серых или зеленоватых оттенков, белого налета, при надавливании она быстро возвращается в первоначальную форму.
Иногда от покупки лучше воздержаться, например, когда продавец отказывается предъявить подтверждающие безопасность мяса документы, не соблюдает правила гигиены, хранения, температурные и влажностные условия.