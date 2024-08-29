Стало известно, почему в популярной сети аптек Приморья не осталось лекарств

«На текущий момент Сбербанк и “Монастырев.рф” совместно проводят переговоры с заинтересованными инвесторами с целью привлечения в сформированный бизнес ключевого партнера. Дополнительные инвестиции, финансовая реструктуризация позволят аптечной сети сбалансированно работать с поставщиками, обеспечить наполнение аптек товарами, удовлетворять запросы покупателей в удобных для них локациях», — приводит слова гендиректора компании Александра Монастырева «Фармацевтический вестник».
Ситуация с дефицитом товаров стала результатом серьезных финансовых трудностей, с которыми столкнулась компания. Сам Монастырев подтвердил эту информацию, признавшись, что из-за проблем с финансированием компания вынуждена сократить свою деятельность за пределами Приморского края. В частности, сеть рассматривает возможность продажи почти 70 аптек в Москве, Новосибирске и Хабаровске.
По словам владельца сети аптек, компания столкнулась с нехваткой средств на закупку товаров, что привело к опустошению полок в аптеках. Особенно это заметно в Хабаровске, где товарооборот сети в 2023 году составил всего 2,2 миллиарда рублей.
Также ситуацию усугубило ужесточение кредитной политики со стороны ведущих дистрибьюторов. Многие поставщики ограничили отгрузки из-за долгов компании, что затруднило пополнение аптек товарами. По данным «Фармацевтического вестника», в 2021 году сеть насчитывала около 100 аптек, а за последние два года открыла еще 200 точек без привлечения стратегического инвестора. Такое интенсивное расширение привело к финансовым проблемам и затруднило обслуживание клиентов.
Ситуация настолько серьезная, что «Монастырев.рф» совместно со Сбербанком ведут переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы привлечь ключевого партнера для реструктуризации бизнеса. По данным портала «Московские аптеки», компания может оказаться на грани банкротства, так как не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства перед поставщиками. Ограниченные поставки и снижение товарных остатков усугубляют положение компании, а ее долговые обязательства перед кредиторами, включая Сбербанк, могут превышать три миллиарда рублей.
Для клиентов сети это означает, что в ближайшее время покупка привычных лекарств может быть затруднена. Клиенты жалуются в соцсетях, что на полках аптек уже сейчас продается фактически только вода и бады в брендированных упаковках, а на сайте напротив многих популярных позиций, таких как «Но-шпа», стоит пометка об отсутствии товара.
Жители Владивостока и других городов Приморья рассказывают, что даже если товар указан как доступный для заказа, его часто невозможно оформить, а доставка может задерживаться на неопределенный срок. Работники компании объясняют такие сбои сложностями с логистикой и поставками, вызванными финансовыми проблемами.
Однако, несмотря на все трудности, в настоящее время компания продолжает работу в Приморском крае, который принес владельцам бизнеса выручку более 11,7 миллиарда рублей по итогам 2023 года. На официальном сайте продолжают появляться сообщения об акциях от партнеров, а Александр Монастырев уверен, что с привлечением инвесторов и финансовой реструктуризацией сеть сможет восстановить стабильность.