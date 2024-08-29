Стало известно, почему в популярной сети аптек Приморья не осталось лекарств

Ситуация настолько серьезная, что «Монастырев.рф» совместно со Сбербанком ведут переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы привлечь ключевого партнера для реструктуризации бизнеса. По данным портала «Московские аптеки», компания может оказаться на грани банкротства, так как не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства перед поставщиками. Ограниченные поставки и снижение товарных остатков усугубляют положение компании, а ее долговые обязательства перед кредиторами, включая Сбербанк, могут превышать три миллиарда рублей.