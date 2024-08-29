Город для туристов: омичи могут посетить бесплатные экскурсии

В последние выходные лета в восьмой раз пройдёт «Экскурсионный флешмоб» (0+). Традиционно экскурсии стартуют 31 августа. Подробнее о мероприятии на встрече с журналистами рассказали заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина и руководитель Туристского информационного центра региона Алина Горина.
«У нас в регионе есть много того, с чем хорошо сочетается слово “самый”. Самое высокое колесо обозрения за Уралом, единственный центр “Эрмитаж-Сибирь”, персоны, которые повлияли на ход истории России: Достоевский, Колчак, Полищук. Сейчас мы стремительно завоёвываем пальму первенства в туризме и делаем всё возможное для продвижения бренда региона», — отметила Светлана Бакулина.
Что можно увидеть?
В этом году организаторы решили не увеличивать количество экскурсий, а повысить их качество — все они будут новыми. У омичей есть возможность не только погулять по популярным туристическим маршрутам, но и заглянуть туда, куда просто так не попасть.
Например, в офисы крупнейших компаний города. В частности, омичи могут посетить IT (айти) организацию Purrweb (пюрвеб), где узнают, чем всё-таки занимаются айтишники и какую продукцию они производят, или зайдут в компанию 2ГИС, где участники познакомятся с создателями известного геоинформационного справочника. Двери для экскурсантов откроют Концертный и Органный залы Омской филармонии, библиотека ОмГПУ, камерный театр на Любинском и гостиница «Маяк».
У проекта есть вторая часть, которая называется «амбассадоры туризма». Организаторы приглашают фотографов, блогеров, художников, дизайнеров и всех, кто связан с медиа, отправить свою анкету в Туристский информационный центр. Среди пожелавших поучаствовать выберут лучших и отправят их на экскурсию по одному из пяти маршрутов: Тара, Муромцево, Калачинск, Тюкалинск и Горьковский район.
«Мы формируем вокруг себя аудиторию, которая своими ценностями, образом жизни, каналами связи будет доносить, что Омск — это не только развивающийся субъект в плане туризма, но и уже принимающий туристов со всех уголков страны и имеющий готовые туристические продукты», — подчёркивает Алина Горина.
Запись на бесплатные экскурсии началась 26 августа. Организаторы предупредили, что билеты разбирают очень быстро. В 2022 году число участников превысило 600 человек, а в прошлом — 1000.
«Не все смогут принять участие, но расстраиваться не стоит. В этом году мы запустили пробные маршруты, поэтому даже лучше будет немного подождать, почитать отзывы и поучаствовать уже в готовой и полноценной программе в течение года», — отмечает Светлана Бакулина.
Как поехать на экскурсию?
Записаться на любую экскурсию можно на официальном сайте акции excursmob.ru. Для этого нужно выбрать регион России и интересный вам раздел по видам туризма. Затем достаточно кликнуть на интересующую экскурсию и нажать кнопку «записаться». Перед тем как сделать выбор, можно прочитать описание мероприятия и уточнить дату и место сбора.
Большинство экскурсий начинается 31 августа в 12.00, но некоторые могут провести в другие дни — пятницу или воскресенье, или в другое время. Это связано с работой предприятий и техникой безопасности. Всего будет доступно 50 маршрутов. Организаторы предупредили, что список экскурсий может меняться, — некоторые особенно интересные проекты могут добавить даже в самый последний день. Узнать все подробности можно также по телефонам 909−889, 8−913−149−98−89.
Добавим, что в данной акции участвует не только Омская область, но и 40 регионов России, а также четыре страны ближнего зарубежья.