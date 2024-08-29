Город для туристов: омичи могут посетить бесплатные экскурсии

Большинство экскурсий начинается 31 августа в 12.00, но некоторые могут провести в другие дни — пятницу или воскресенье, или в другое время. Это связано с работой предприятий и техникой безопасности. Всего будет доступно 50 маршрутов. Организаторы предупредили, что список экскурсий может меняться, — некоторые особенно интересные проекты могут добавить даже в самый последний день. Узнать все подробности можно также по телефонам 909−889, 8−913−149−98−89.