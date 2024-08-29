В Красноярске продолжают активно проверять таксистов

В Красноярске прошла проверка таксистов. Полицейские останавливали водителей для тщательной проверки легальности их работы, тех исправности т/с, а также соблюдения правил перевозки пассажиров.
Так, сотрудники ДПС привлекли к ответственности водителей за незаконную предпринимательскую деятельность. А другую часть за управление автомобилем с технической неисправностью и перевозку пассажиров без диагностической карты.
Проверить разрешение на перевозку пассажиров можно через сайт Министерства транспорта или спросить у водителя. Если пассажир пользуется нелегальными услугами такси, то во время аварии он не сможет получить страховую выплату, сообщает ГИБДД по краю.