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В Красноярске продолжают активно проверять таксистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе продолжают ловить таксистов-нелегалов.

Источник: Соцсети

В Красноярске прошла проверка таксистов. Полицейские останавливали водителей для тщательной проверки легальности их работы, тех исправности т/с, а также соблюдения правил перевозки пассажиров.

Так, сотрудники ДПС привлекли к ответственности водителей за незаконную предпринимательскую деятельность. А другую часть за управление автомобилем с технической неисправностью и перевозку пассажиров без диагностической карты.

Проверить разрешение на перевозку пассажиров можно через сайт Министерства транспорта или спросить у водителя. Если пассажир пользуется нелегальными услугами такси, то во время аварии он не сможет получить страховую выплату, сообщает ГИБДД по краю.

ГИБДД